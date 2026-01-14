Strage di Crans-Montana | anche Lanciano vieta l' utilizzo di fiamme e fuochi nei locali pubblici

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, che ha causato la perdita di 40 giovani, numerosi Comuni italiani hanno deciso di vietare l'uso di fiamme e fuochi nei locali pubblici. Questa misura mira a prevenire incidenti simili, rafforzando le norme di sicurezza negli ambienti frequentati dal pubblico. La decisione riflette l’importanza di garantire la tutela e la sicurezza di tutti durante eventi e manifestazioni pubbliche.

I tragici eventi di Capodanno nella cittadina svizzera di Crans-Montana, costati la vita a 40 giovanissimi, stanno inducendo diversi Comuni d'Italia a emanare ordinanze che vietano l'utilizzo di fiamme libere nei locali pubblici. In Abruzzo, dopo l'esempio di Celano, anche Lanciano dice 'stop' a.

Strage di Crans Montana, il giurista lancia l’allarme: doppio processo e disparità per le vittime - Montana diventa banco di prova per la tenuta del diritto penale transnazionale: più procure – Svizzera, Ita ... assodigitale.it

Crans-Montana, scattano le gare di solidarietà per aiutare le famiglie dei feriti - Una collega del padre di Leonardo Bove, sedicenne ancora ricoverato in Svizzera, ha lanciato una raccolta fondi: «Si dà per scontato che fossero tutti ragazzi ricchi e benestanti, ma non è così» ... vanityfair.it

La compagnia Axa conferma che le coperture assicurative per la strage di Crans-Montana sono limitate e potrebbero non coprire i danni delle 40 vittime facebook

Strage Crans-Montana, Tajani: Comportamenti di negligenza evidenti agli occhi di tutti x.com

