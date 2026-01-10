Crans Montana Uncem | Vietare l’utilizzo di fiamme libere nei locali

Uncem, l’unione dei comuni montani, ha proposto a sindaci e amministratori locali una bozza di ordinanza per vietare l’uso di fiamme libere e artifizi pirotecnici all’interno di locali pubblici, al fine di garantire maggiore sicurezza e prevenzione nei territori montani.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Uncem, l’unione dei comuni montani, ha inviato a tutti i sindaci e agli amministratori locali una bozza di ordinanza-tipo per vietare l’utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici all’interno dei locali pubblici. Lo riferisce Uncem Lazio. Il provvedimento, redatto in linea con le indicazioni dell’Uncem nazionale, “mira a prevenire incidenti legati a festeggiamenti ed eventi”, riferisce una nota. L’iniziativa nasce a seguito della recente tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, dove l’uso di materiali infiammabili in un contesto pubblico ha causato gravi conseguenze e decine di giovani vittime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crans Montana, Uncem: “Vietare l’utilizzo di fiamme libere nei locali” Leggi anche: Tragedia a Crans-Montana: Livigno vieta fiamme libere e pirotecnici nei locali Leggi anche: L'Uncem Abruzzo invia un'ordinanza-tipo ai sindaci dopo la tragedia di Crans-Montana: "Le fiamme libere vanno vietate" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. «Dovete vietare fiamme e fuochi nei locali»: l’appello ai sindaci dopo la strage di Crans-Montana. Tragedia di Crans-Montana, Uncem Abruzzo: subito stop ad articoli pirotecnici nei locali pubblici - Sicurezza nei locali pubblici, Uncem Abruzzo: subito l'ordinanza per il divieto di fiamme libere e articoli pirotecnici. marsicalive.it

