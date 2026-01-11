Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici all’interno di locali pubblici e commerciali nel territorio comunale. La misura, presa in seguito alla recente tragedia di Crans-Montana, mira a garantire maggiore sicurezza e prevenire incidenti nei luoghi frequentati dalla popolazione.

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di fiamme libere e di articoli pirotecnici all’interno dei locali commerciali e dei pubblici esercizi aperti al pubblico presenti sul territorio comunale. Il provvedimento riguarda, a titolo esemplificativo, l’uso di fiamme ornamentali e decorative, articoli pirotecnici ad effetto illuminante e similari, fornelli, bruciatori o dispositivi portatili a combustione, nonché qualsiasi altra fonte di fuoco non espressamente autorizzata. Alla base dell’ordinanza vi sono motivazioni legate alla tutela della sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Lecce, ordinanza: niente fiamme libere nei locali pubblici La strage di Crans-Montana fa paura

