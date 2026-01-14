Storie di calciomercato invernale | l’acquisto più oneroso è sempre l’ex Inter Coutinho
Le recenti sessioni di calciomercato invernale hanno confermato che l’acquisto più costoso rimane sempre Coutinho, ex Inter. Tifosi più anziani ricordano le aspettative riposte in quel giovane talento brasiliano, arrivato a Milano subito dopo il Triplete, portando con sé speranze di grandi traguardi. Un profilo che, nel corso degli anni, ha attirato l’attenzione di molte società, facendo di lui una delle operazioni più costose del mercato invernale.
I tifosi con qualche primavera in più sulle spalle, ricorderanno le speranze nutrite nell'immediato post Triplete nei piedi di quel ragazzino riccioluto appena arrivato a Milano direttamente dal Brasile. E più precisamente dal Vasco da Gama. Tecnica, dribbiling e le stigmati del predestinato. Ma giovane età e qualche problema fisico
