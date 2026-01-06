Il Pisa ha ufficializzato l’arrivo di Rafiu Durosinmi, il nuovo attaccante proveniente dal mercato internazionale. Con questa operazione, il club si conferma attento alle esigenze della rosa e punta a rafforzare l’attacco. Dopo aver completato le visite mediche, Durosinmi ha iniziato la sua avventura con la maglia nerazzurra, segnando un nuovo capitolo nella storia del club.

Pisa, 5 gennaio 2026 – È arrivato l’attaccante. Terminata la prima giornata da calciatore nerazzurro per Rafiu Durosinmi. Il calciatore nigeriano classe 2003 è atterrato nel primo pomeriggio in Italia, a Bologna, dove ha svolto le visite mediche presso il centro Isokinetik. Una volta terminate, si è recato direzione Pisa, dove in serata ha raggiunto l’AC Hotel, hotel sede del ritiro della squadra prima della sfida col Como. Le prime foto, i primi sorrisi, quindi l’abbraccio con i dirigenti e i compagni di squadra. Domani mattina è prevista la firma del contratto quadriennale, quindi nel pomeriggio il giocatore sarà presente sugli spalti dell’Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pisa, ecco il nuovo attaccante: Durosinmi è arrivato in città. L’acquisto più oneroso nella storia del club

Leggi anche: Real Madrid, Rodrygo in crisi: 30 partite senza gol, un record negativo nella storia del club e futuro sempre più buio per l’attaccante brasiliano

Leggi anche: Il Pisa Sporting Club a San Siro con una maglia che proietta la storia del club nel futuro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chi è Rafiu Durosinmi, il nuovo attaccante del Pisa in arrivo dal Viktoria Plzen: sarà titolare nella squadra di Gilardino?; Il Pisa piazza il colpo dal Viktoria Plzen; Pisa, il colpo in attacco è Adekunle Durosinmi: chi è il gigante da 12 milioni; Durosinmi: il nuovo attaccante del Pisa.

Il Pisa e la Serie A accolgono Durosinmi: l’attaccante che fece impazzire Lazio e Roma - E' atteso infatti stasera Rafiu Durosinmi, punta del Viktoria Plzen e prossimo nuovo rinforzo. tuttomercatoweb.com