Pisa ecco il nuovo attaccante | Durosinmi è arrivato in città L’acquisto più oneroso nella storia del club
Il Pisa ha ufficializzato l’arrivo di Rafiu Durosinmi, il nuovo attaccante proveniente dal mercato internazionale. Con questa operazione, il club si conferma attento alle esigenze della rosa e punta a rafforzare l’attacco. Dopo aver completato le visite mediche, Durosinmi ha iniziato la sua avventura con la maglia nerazzurra, segnando un nuovo capitolo nella storia del club.
Pisa, 5 gennaio 2026 – È arrivato l’attaccante. Terminata la prima giornata da calciatore nerazzurro per Rafiu Durosinmi. Il calciatore nigeriano classe 2003 è atterrato nel primo pomeriggio in Italia, a Bologna, dove ha svolto le visite mediche presso il centro Isokinetik. Una volta terminate, si è recato direzione Pisa, dove in serata ha raggiunto l’AC Hotel, hotel sede del ritiro della squadra prima della sfida col Como. Le prime foto, i primi sorrisi, quindi l’abbraccio con i dirigenti e i compagni di squadra. Domani mattina è prevista la firma del contratto quadriennale, quindi nel pomeriggio il giocatore sarà presente sugli spalti dell’Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Real Madrid, Rodrygo in crisi: 30 partite senza gol, un record negativo nella storia del club e futuro sempre più buio per l’attaccante brasiliano
Leggi anche: Il Pisa Sporting Club a San Siro con una maglia che proietta la storia del club nel futuro
Chi è Rafiu Durosinmi, il nuovo attaccante del Pisa in arrivo dal Viktoria Plzen: sarà titolare nella squadra di Gilardino?; Il Pisa piazza il colpo dal Viktoria Plzen; Pisa, il colpo in attacco è Adekunle Durosinmi: chi è il gigante da 12 milioni; Durosinmi: il nuovo attaccante del Pisa.
Il Pisa e la Serie A accolgono Durosinmi: l’attaccante che fece impazzire Lazio e Roma - E' atteso infatti stasera Rafiu Durosinmi, punta del Viktoria Plzen e prossimo nuovo rinforzo. tuttomercatoweb.com
Mercato Pisa, è fatta per il nuovo attaccante - La società nerazzurra è pronta a regalare un importante rinforzo nel reparto offensivo a mister Alberto Gilardino ... msn.com
Pisa, Durosinmi ha svolto le visite mediche | VIDEO - Rafiu Durosinmi è arrivato a Bologna e ha sostenuto le visite mediche con il Pisa: i dettagli: i dettagli e il suo programma prima della firma ... gianlucadimarzio.com
PISA, NUOVO COLPACCIO! I dettaglishorturl.at/nNhQ0 - facebook.com facebook
Un nuovo attaccante per Gilardino: Pisa vicino a Durosinmi dal Viktoria Plzen x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.