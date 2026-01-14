Stop totale per Napolitano Store sequestrato tutto | 5,7 milioni evasi e prezzi troppo bassi per essere veri

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato l’intera attività di Napolitano Store, società di Casalnuovo di Napoli operante nel settore degli elettrodomestici e telefoni. Il provvedimento nasce dall’evasione fiscale di 5,7 milioni di euro e da prezzi estremamente bassi, ritenuti irregolari. L’operazione mira a contrastare il fenomeno dell’illegalità economica e a tutelare il mercato.

L’intero compendio aziendale di Napolitano Store, società con sede a Casalnuovo di Napoli specializzata nel commercio di elettrodomestici e telefoni cellulari, è stato posto sotto sequestro dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminarie del Tribunale di Nola nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura che ipotizza un sistema strutturato di frode fiscale attraverso fatture false ed evasione dell’IVA. Il sequestro di questa mattina rappresenta l’epilogo di indagini già avviate lo scorso settembre, quando un primo sequestro preventivo finalizzato alla confisca aveva riguardato beni per 5. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Stop totale per Napolitano Store, sequestrato tutto: 5,7 milioni evasi e prezzi troppo bassi per essere veri Leggi anche: Napolitano Store sequestrato: vendite “in nero” e fatture false Leggi anche: Elettrodomestici e telefonini venduti su Tik Tok in nero e a prezzi stracciati: chiusi i negozi di Napolitano Store Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Angelo Napolitano Store, l'azienda del tiktoker finisce sotto sequestro - Angelo Napolitano Store, questo il nome dell'azienda sequestrata al tiktoker che sul suo profilo parlava di elettrodomestici. notizie.it

