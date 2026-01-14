Napolitano Store sequestrato | vendite in nero e fatture false

Napolitano Store è stato sequestrato a causa di attività illegali, tra cui vendite in nero e emissione di fatture false. Nel corso degli anni, il negozio avrebbe registrato una crescita anomala, passando da 2,2 milioni di euro di fatturato nel 2017 a oltre 20 milioni nel 2023. L’intervento si inserisce in un’azione di contrasto alle frodi fiscali e all’economia sommersa.

Napolitano Store ha chiuso, blitz della finanza: sequestro per fatture false ed evasione dell'Iva - La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato l'intero compendio aziendale di una società di Casalnuovo che commercia in elettrodomestici e telefoni cellulari già ... msn.com

Angelo Napolitano Store ha chiuso: la Finanza sequestra tutta l’azienda del tiktoker degli elettrodomestici - La Finanza chiude Napolitano Store: avrebbe continuato con le frodi sull'Iva anche dopo il sequestro preventivo di settembre ... fanpage.it

