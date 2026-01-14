Elettrodomestici e telefonini venduti su Tik Tok in nero e a prezzi stracciati | chiusi i negozi di Napolitano Store

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato l’intera attività di Napolitano Store, noto venditore di elettrodomestici e telefonini su TikTok a prezzi molto bassi e in nero. L’operazione, disposta dal Tribunale di Nola, mira a contrastare il commercio illecito e la vendita di prodotti senza garanzia. Questa misura chiude temporaneamente i negozi coinvolti, segnando un passo importante nella lotta contro il mercato parallelo e le pratiche commerciali irregolari.

