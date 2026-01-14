Elettrodomestici e telefonini venduti su Tik Tok in nero e a prezzi stracciati | chiusi i negozi di Napolitano Store

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato l’intera attività di Napolitano Store, noto venditore di elettrodomestici e telefonini su TikTok a prezzi molto bassi e in nero. L’operazione, disposta dal Tribunale di Nola, mira a contrastare il commercio illecito e la vendita di prodotti senza garanzia. Questa misura chiude temporaneamente i negozi coinvolti, segnando un passo importante nella lotta contro il mercato parallelo e le pratiche commerciali irregolari.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola, avente ad oggetto l'intero compendio aziendale della società di Napolitano Store con. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

