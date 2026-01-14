Stellini | Neres ha avvertito dolore e lo abbiamo dovuto cambiare Anguissa? C’è stato un intoppo

Il vice allenatore del Napoli, Stellini, ha commentato l’incontro con il Parma, evidenziando alcune situazioni importanti. Ha spiegato che Neres ha avvertito dolore e è stato sostituito, mentre Anguissa ha affrontato un imprevisto durante la partita. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Dazn, offrono una panoramica sulle condizioni dei giocatori e sugli sviluppi della sfida.

Il vice allenatore del Napoli, Stellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio contro il Parma Le parole di Stellini. Cosa è mancato? «Ci è mancato un pizzico di fortuna. Gli episodi in area sono stati tanti, non abbiamo avuto il rimpallo giusto. Ci è mancato un pizzico di velocità e qualità nei passaggi per arrivare a creare occasioni ad un Parma che si è difeso bene.. E ci è mancato un pizzico di energia perché è molto tempo che stiamo giocando con gli stessi giocatori e capita che con tante partita arrivi ad una partita in cui non hai il tempo di recuperare le energie mentali e fisiche». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stellini: «Neres ha avvertito dolore e lo abbiamo dovuto cambiare. Anguissa? C’è stato un intoppo»

