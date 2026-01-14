Il vice allenatore del Napoli, Stellini, ha commentato la situazione di Neres, che ha avvertito dolore durante la partita contro il Parma. In un’intervista a Dazn, Stellini ha spiegato che il giocatore è stato sostituito per precauzione. Le dichiarazioni si inseriscono nel contesto del pareggio della squadra, offrendo un aggiornamento sulla condizione del calciatore e sulle scelte effettuate durante l’incontro.

Il vice allenatore del Napoli, Stellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio contro il Parma Le parole di Stellini. Cosa è mancato? «Ci è mancato un pizzico di fortuna. Gli episodi in area sono stati tanti, non abbiamo avuto il rimpallo giusto. Ci è mancato un pizzico di velocità e qualità nei passaggi per arrivare a creare occasioni ad un Parma che si è difeso bene.. E ci è mancato un pizzico di energia perché è molto tempo che stiamo giocando con gli stessi giocatori e capita che con tante partita arrivi ad una partita in cui non hai il tempo di recuperare le energie mentali e fisiche». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stellini: «Neres ha avvertito dolore e lo abbiamo dovuto cambiare»

Leggi anche: WTA Finals 2025, Sara Errani: “Abbiamo dovuto cambiare il nostro gioco”; Jasmine Paolini: “Ottimo match”

Leggi anche: Si chiamava davvero Sam Sung, ma lavorava alla Apple (e ha dovuto cambiare nome)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Stellini: “Non commento il rigore”. E McTominay: “Abbiamo dato tutto. Oggi eravamo senza Lukaku, Neres, De Bruyne”” - Oggi eravamo senza Lukaku, Neres, De Bruyne" ... ilnapolionline.com