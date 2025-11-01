WTA Finals 2025 Sara Errani | Abbiamo dovuto cambiare il nostro gioco; Jasmine Paolini | Ottimo match

Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della prima testa di serie, nella prima giornata delle WTA Finals 2025 di tennis, scattate a Riad, in Arabia Saudita, hanno sconfitto nel primo incontro del Gruppo Martina Navratilova, la coppia numero 8 del seeding, formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neerlandese Demi Schuurs, battuta con un duplice 6-3. Le campionesse olimpiche hanno parlato ai microfoni di SuperTennis HD al termine dell’ esordio vincente. Sara Errani puntualizza come l’altura (si gioca ad una quota di oltre 600 metri s.l.m., ndr ) sia un fattore da non trascurare: “ Siamo davvero contente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Finals 2025, Sara Errani: “Abbiamo dovuto cambiare il nostro gioco”; Jasmine Paolini: “Ottimo match”

