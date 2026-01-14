Cristian Stellini ha commentato il risultato di 0-0 tra Napoli e Parma, sottolineando alcuni aspetti preoccupanti emersi durante la partita. Le sue parole, rilasciate a Dazn, hanno suscitato attenzione tra i tifosi partenopei, che ora attendono chiarimenti sul futuro della squadra. Questa analisi offre uno sguardo obiettivo sulla situazione attuale del Napoli, evidenziando le criticità e le possibili implicazioni.

Cristian Stellini ha parlato ai microfoni Dazn al termine della gara fra Napoli e Parma, conclusasi con un pareggio a reti bianche. Il vice di Conte (squalificato oggi) ha raccontato le emozioni azzurre al termine di una partita il cui risultato sicuramente non soddisfa gli umori e rischia di pesare molto nella corsa allo Scudetto. Come se non bastasse, le sue parole riaprono l’allarme attorno alle condizioni di David Neres. Stellini: “Siamo stati sfortunati”. Il vice di Conte ha inanzitutto fatto la sua analisi della gara: “Ci è mancato il guizzo giusto, un po’ di energia. Giochiamo da tanto tempo con gli stessi calciatori, e quando hai tante partite ravvicinate nel giro di pochi giorni capita che manchi la lucidità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Stellini lancia l’allarme: l’annuncio non lascia tranquilli i tifosi del Napoli

