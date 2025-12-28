Napoli nuovo infortunio? L’annuncio di Conte non lascia tranquilli

Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro la Cremonese, confermando i progressi della squadra sotto il nuovo assetto tattico. Tuttavia, l’annuncio di un possibile nuovo infortunio di uno dei giocatori chiave di certo non rassicura, considerando le numerose assenze che hanno caratterizzato questa fase della stagione. La squadra continua a dimostrare determinazione e organizzazione, ma la situazione degli infortuni rimane un elemento di attenzione.

Il Napoli ha vinto per 2-0 contro la Cremonese, sfornando una prestazione di ottimo livello. Gli azzurri confermano i progressi con il nuovo assetto tattico e la grande forza d’animo di una squadra che sta lottando contro le tantissime assenze. Un altro calciatore non è però al meglio delle sue condizioni: si tratta di Leonardo Spinazzola. Conte: “Spinazzola ha avuto un affaticamento”. Antonio Conte, nella sua conferenza stampa post-gara, ha risposto anche in merito ai motivi della sosituzione di Spinazzola, confermando che il terzino azzurro non era al meglio: “Spinazzola ha chiesto il cambio perché aveva sentito un po’ di affaticamento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

