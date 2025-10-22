Dopo la pesante sconfitta del Napoli contro il PSV Eindhoven, l’ex tecnico Fabio Capello ha lanciato un campanello d’allarme negli studi di Sky Sport: “Io non l’ho mai visto così mogio in panchina”, riferendosi ad Antonio Conte. In campo, secondo Capello, manca la determinazione e dallo staff arriva un silenzio che pesa. Un segnale forte in chiave campionato e Champions League che non può essere sottovalutato. Capello sorpreso da Conte: l’ex allenatore lancia l’allarme. Fabio Capello ha commentato lo scenario in casa Napoli con parole nette: “ In campo non si vede determinazione e voglia, ma non ce l’ha neanche lui: io non l’ho mai visto così mogio in panchina, non trasmettere rabbia, non si arrabbia con la squadra perché non corre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Capello lancia l’allarme: le parole su Conte fanno tremare i tifosi