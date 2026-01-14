Stellini | È mancata un pizzico di fortuna dobbiamo restare lucidi

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, ha commentato il pareggio contro il Parma al Maradona, sottolineando che la squadra ha mostrato impegno ma è mancata un po’ di fortuna. In un contesto di analisi sobria, Stellini ha evidenziato l’importanza di mantenere lucidità e concentrazione per affrontare al meglio le prossime sfide. Le sue parole riflettono la volontà di proseguire con determinazione e calma, senza lasciarsi influenzare da episodi sfavorevoli.

DAZN - Napoli, Stellini: "Ci è mancato un pizzico di fortuna, decisivi i tanti episodi, giocano sempre gli stessi e manca un po' di lucidità, cambio di Neres? Sentiva dolore" - Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro il Parma. napolimagazine.com

Napoli, Stellini: “Ci sono mancate energia e fortuna, Neres ha sentito di nuovo dolore” - Cristian Stellini, vice allenatore allenatore del Napoli, ha parlato dopo il pareggio interno dei suoi contro il Parma ... gianlucadimarzio.com

Per Antonio #Conte squalifica di 2 giornate e 15.000 euro di multa per l'espulsione di San Siro: frasi insultanti verso gli arbitri anche all'interno del tunnel che porta agli spogliatoi. Io avevo capito da Stellini che non ce l'aveva con nessuno e che era stato un mo facebook

