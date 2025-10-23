Atalanta in zona gol pochissima lucidità | ma manca anche un pizzico di fortuna

L’Atalanta le prova tutte ma alla fine arriva l’ennesimo pareggio anche con lo Slavia Praga. La formazione nerazzurra, davanti al pubblico delle grandi occasioni, onora la Champions con una prova generosa ma non basta per portare a casa i tre punti. Non si vede bel gioco, anzi tanti sono gli errori dei nostri, che però spingono moltissimo. Nella prima frazione di gioco il tridente formato da Lookman, Cdk e Krstovic, crea diverse palle gol, tutte purtroppo sprecate. Il gioiellino belga appare finalmente davvero ispirato, disputando una prova di gran pregio. Gli avversari cechi non incidono mai, facendosi vedere raramente dalle parti di Carnesecchi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

