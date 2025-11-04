La ricetta di Ortenzi | Restare calmi e lucidi

A Padova è arrivata la quarta sconfitta per la Yuasa Battery Grottazzolina in uno scontro diretto equilibrato, deciso nel finale di quarto set anche sul filo di lana. Rammarico in casa Yuasa perché proprio da Padova potevano venire fuori punti importanti per la classifica. E questo si comprende dalle parole di coach Massimiliano Ortenzi al termine della gara: "Nel primo set abbiamo fatto fatica a prendere ritmo e l’abbiamo lasciato andare troppo presto. Nel secondo eravamo in gara nel modo giusto ma in qualche fase, nei momenti chiave, abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo. Sul 24 pari abbiamo preso un ace e poi anche un altro errore che ha consegnato loro il parziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

