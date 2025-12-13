Dedichiamo una statua al terrazzano in piazza Sant' Eligio

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fare Ambiente propone l'installazione di una statua dedicata al terrazzano in piazza Sant’Eligio a Foggia, con l’obiettivo di rendere omaggio a questa figura e preservarne la memoria. La proposta mira a valorizzare il patrimonio culturale locale e rafforzare il senso di identità della comunità.

Fare Ambiente propone l'installazione di una statua in onore della figura del terrazzano in piazza SantEligio a Foggia, “per non dimenticare” si legge nella nota indirizzata all'amministrazione comunale. Unica nel suo genere, raccoglitore di frutti spontanei, cacciatore con la balestra. Foggiatoday.it

dedichiamo una statua al terrazzano in piazza sant eligio

© Foggiatoday.it - "Dedichiamo una statua al terrazzano in piazza Sant'Eligio"