Dedichiamo una statua al terrazzano in piazza Sant' Eligio
Fare Ambiente propone l'installazione di una statua dedicata al terrazzano in piazza Sant’Eligio a Foggia, con l’obiettivo di rendere omaggio a questa figura e preservarne la memoria. La proposta mira a valorizzare il patrimonio culturale locale e rafforzare il senso di identità della comunità.
Fare Ambiente propone l'installazione di una statua in onore della figura del terrazzano in piazza Sant’Eligio a Foggia, “per non dimenticare” si legge nella nota indirizzata all'amministrazione comunale. Unica nel suo genere, raccoglitore di frutti spontanei, cacciatore con la balestra. Foggiatoday.it
