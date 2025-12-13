Dedichiamo una statua al terrazzano in piazza Sant' Eligio
L'associazione Fare Ambiente propone l'installazione di una statua in piazza Sant’Eligio a Foggia, dedicata alla figura del terrazzano. L'iniziativa mira a rendere omaggio a questa figura locale, con l'obiettivo di preservare la memoria e valorizzare il patrimonio culturale della comunità.
Fare Ambiente propone l'installazione di una statua in onore della figura del terrazzano in piazza Sant’Eligio a Foggia, “per non dimenticare” si legge nella nota indirizzata all'amministrazione comunale. Unica nel suo genere, raccoglitore di frutti spontanei, cacciatore con la balestra. Foggiatoday.it
