Darsena Toscana incontro tra sindacati e azienda Cgil | Prosegue lo stato di agitazione nessun blocco del terminal
I lavoratori del Terminal Darsena Toscana (Tdt) restano in stato di agitazione, ma per il momento non ci sarà alcun blocco delle attività. Questo quanto emerso dall'incontro tra i rappresentanti di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e la dirigenza del terminal container controllato dal Gruppo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PORTO DI LIVORNO. USB ENTRA IN DARSENA TOSCANA. IL MAGGIOR TERMINAL DELLO SCALO LIVORNESE TORNI AD ESSERE IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL LAVORO E PER LA CITTA’ L’Unione Sindacale di Base, dopo un percorso di confro - facebook.com Vai su Facebook
? In #FiPiLi, in direzione Firenze: 1 km di coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est entrata chiusa a Darsena Toscana Est #viabiliTOS - X Vai su X
Sindacati, incontro sull'ex Ilva a p.Chigi spostato a martedì 27 - Il nuovo incontro sull'ex Ilva tra governo e sindacati dei metalmeccanici, inizialmente convocato per lunedì 26 maggio, è stato posticipato a martedì 27 maggio, sempre alle 18. ansa.it scrive