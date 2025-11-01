Darsena Toscana incontro tra sindacati e azienda Cgil | Prosegue lo stato di agitazione nessun blocco del terminal

I lavoratori del Terminal Darsena Toscana (Tdt) restano in stato di agitazione, ma per il momento non ci sarà alcun blocco delle attività. Questo quanto emerso dall'incontro tra i rappresentanti di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e la dirigenza del terminal container controllato dal Gruppo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it