Tom Cruise visita il set di Star Wars | Starfighter e finisce per girare una scena del duello con le spade laser Nel fango Lo svela il regista Levy

La morale della storia è che bisogna stare attenti quando si dice a Tom Cruise «passa a trovarmi sul set!». Il rischio è che chieda di recitare anche in quel film. O meglio ancora, di mettersi dietro la macchina da presa. Lo sa bene il regista Shawn Levy, che ha raccontato al New York Times una storia che ha dell’incredibile. Che cos’ha combinato Tom Cruise sul set di Star Wars. È successo a novembre, sul set di Star Wars: Starfighter, il nuovo capitolo della saga con protagonista Ryan Gosling. Cruise era arrivato per fare una visita all’amico regista, giusto per dare un’occhiata a qualche ciak e vedere come procedevano le riprese. 🔗 Leggi su Amica.it

