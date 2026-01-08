Tom Cruise coinvolto a sorpresa nelle riprese di Star Wars | Starfighter

Durante le riprese di Starfighter, il regista Shawn Levy ha condiviso un aneddoto inaspettato riguardante la partecipazione di Tom Cruise. L’attore, coinvolto a sorpresa nel progetto, si è unito al cast in una fase non prevista, aggiungendo un elemento di sorpresa e interesse alla produzione. L’episodio evidenzia come, anche in contesti di grande produzione, possano emergere situazioni impreviste che arricchiscono il percorso creativo.

Il regista Shawn Levy ha svelato un inaspettato aneddoto della lavorazione del lungometraggio con star l'attore Ryan Gosling. Tom Cruise, a sorpresa, è stato coinvolto nella realizzazione di Star Wars: Starfighter, il nuovo film della saga stellare diretto da Shawn Levy. Il filmmaker ha infatti svelato che una semplice visita sul set si è trasformata in un'esperienza ben più significativa. La visita di Cruise al set della saga Shawn Levy, intervistato da The New York Times, ha raccontato che Tom Cruise era uno degli ospiti speciali in arrivo sul set di Star Wars: Starfighter, ma la visita ha preso una svolta inaspettata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

