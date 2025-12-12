Spread Btp-Bund in calo a 68 punti Italia meglio della Francia | conviene investire ora?

Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi si riduce a 68 punti base, segnando un miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Mentre i rendimenti dei titoli di Stato italiani a 10 anni restano stabili, la situazione apre discussioni sulle opportunità di investimento attuali. Analizziamo le dinamiche di mercato e le potenziali strategie da considerare.

Dopo alcuni giorni di stabilità lo spread tra Btp e Bund tedeschi è tornato a calare. I rendimenti dei titoli di Stato italiani a 10 anni sono però stabili. Sono quelli della Germania a crescere, un dato che testimonia la debolezza dell’economia tedesca e come Berlino stia puntando a grandi interventi in deficit per rilanciare la sua economia in difficoltà. L’Italia approfitta soprattutto della stabilità politica di questo periodo per mantenere i tassi di interesse ai livelli della Spagna, Paese che cresce molto di più del nostro, con un Pil che nel 2025 aumenterà di quasi il 3%. La situazione rende i titoli di Stato italiani un investimento più sicuro ma al contempo anche più conveniente che in passato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it