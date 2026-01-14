Spostamento del mercato ora c' è la data di partenza | La sperimentazione durerà un anno

È stato annunciato lo spostamento temporaneo delle bancarelle del mercato settimanale del lunedì, che si terrà nell’area dell’Acquedotto monumentale (piazza XXIV Maggio, corso Vittorio Veneto e zone limitrofe). La sperimentazione avrà una durata di un anno, con riduzioni dedicate agli espositori. Questa modifica mira a migliorare l’organizzazione e la fruibilità del mercato, coinvolgendo attivamente la comunità locale e i commercianti.

