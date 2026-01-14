Spostamento del mercato ora c' è la data di partenza | La sperimentazione durerà un anno
È stato annunciato lo spostamento temporaneo delle bancarelle del mercato settimanale del lunedì, che si terrà nell’area dell’Acquedotto monumentale (piazza XXIV Maggio, corso Vittorio Veneto e zone limitrofe). La sperimentazione avrà una durata di un anno, con riduzioni dedicate agli espositori. Questa modifica mira a migliorare l’organizzazione e la fruibilità del mercato, coinvolgendo attivamente la comunità locale e i commercianti.
Trasloco del mercato, ora ci sono le date (e le riduzioni per gli espositori). Entra nel vivo il progetto dello spostamento sperimentale delle bancarelle settimanali del lunedì da piazza Travaglio all’area dell’Acquedotto monumentale (piazza XXIV Maggio, corso Vittorio Veneto e aree limitrofe). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Disposto lo spostamento del consueto mercato settimanale di venerdì 16 gennaio 2026. Il mercato si terrà giovedì 15 gennaio 2026, negli stessi orari (dalle ore 14.30 alle ore 20.00) e nella consueta ubicazione di Piazza della Solidarietà. facebook
