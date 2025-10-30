Mercato del lunedì spunta l' ipotesi dello spostamento | si valuta la zona Acquedotto
Rilancio del mercato del lunedì come tassello della strategia comunale di rigenerazione urbana e commerciale. È stata presentata alle associazioni di categoria la proposta, elaborata dal Comune di Ferrara, di una nuova collocazione in via sperimentale nell’area dell’Acquedotto Monumentale. Si è. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
