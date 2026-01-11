Bufera di neve e gelo ma non durerà | quanto torna il clima mite La data da ricordare

L’ondata di gelo e neve che ha interessato l’Italia nelle ultime settimane sta gradualmente diminuendo. Dopo le temperature sotto zero e le precipitazioni a bassa quota, il clima si sta stabilizzando, portando condizioni più miti. È importante seguire gli aggiornamenti meteo per conoscere le prossime dinamiche climatiche e prepararsi ai cambiamenti stagionali.

Anche stamattina gran parte d'Italia si è risvegliata con temperature sotto zero e neve a bassa quota anche sulle zone collinari di Calabria e Sicilia: l'ondata di gelo artico che da più giorni interessa il nostro Paese volge al termine. La rimonta di un anticiclone garantirà maggiore stabilità con cieli sereni e un aumento delle temperature soprattutto nei valori massimi. Cosa cambia da lunedì. "La rimonta di un vasto anticiclone (con contributi in parte africani), accompagnato da aria più mite, si espanderà sul bacino del Mediterraneo, bloccando sia le perturbazioni provenienti dall'Atlantico, sia le irruzioni di aria fredda in discesa dalle latitudini polari", spiega Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bufera di neve e gelo, ma non durerà: quanto torna il clima mite. La data da ricordare Leggi anche: Ponte dell’Immacolata con l’anticiclone, attesi sole e clima mite: fino a quando durerà il bel tempo Leggi anche: Quando arriva il freddo. Ora c'è la data precisa. Stop al clima mite della Novembrata Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bufera di neve e gelo, ma non durerà: quanto torna il clima mite. La data da ricordare - Anche stamattina gran parte d'Italia si è risvegliata con temperature sotto zero e neve a bassa quota anche sulle zone collinari di Calabria e Sicilia: l'ondata di gelo artico che da più giorni ... ilgiornale.it

