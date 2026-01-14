Spari in piazza Carolina minorenne preso in aeroporto | tornava dalla Spagna È l'ottavo fermo

Nella giornata di oggi, la Polizia ha proceduto all’arresto di un minorenne collegato agli scontri avvenuti il 12 dicembre in piazza Carolina, a Napoli. Con questo, salgono a otto i fermati complessivi, di cui cinque minori. L’indagine riguarda gli spari avvenuti durante una manifestazione, e le autorità continuano le verifiche per chiarire i fatti e le responsabilità.

La Polizia ha eseguito il fermo per l'ottavo indagato per gli spari del 12 dicembre in piazza Carolina, a Napoli; complessivamente sono stati fermati 8 giovani, 5 sono minorenni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

