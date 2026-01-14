Spari in piazza Carolina minorenne preso in aeroporto | tornava dalla Spagna È l'ottavo fermo

Nella giornata di oggi, la Polizia ha proceduto all’arresto di un minorenne collegato agli scontri avvenuti il 12 dicembre in piazza Carolina, a Napoli. Con questo, salgono a otto i fermati complessivi, di cui cinque minori. L’indagine riguarda gli spari avvenuti durante una manifestazione, e le autorità continuano le verifiche per chiarire i fatti e le responsabilità.

La Polizia ha eseguito il fermo per l'ottavo indagato per gli spari del 12 dicembre in piazza Carolina, a Napoli; complessivamente sono stati fermati 8 giovani, 5 sono minorenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Napoli, spari in piazza Carolina. Prefetto: «Intensificati i controlli» Leggi anche: Spari in piazza Carolina, disposti presidi fissi forze polizia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli, spari in piazza Carolina: quattro arresti della polizia, tre sono minorenni; Spari in in pieno centro: scontro tra paranze. Fermati tre minori e un maggiorenne; Spari a Napoli in piazza Carolina, in manette 4 babykiller: «Sono la nuova paranza»; Napoli, quattro fermi per gli spari a piazza Carolina: tre sono minori. Napoli, spari in piazza Carolina: fermato un altro minorenne, era di ritorno da un viaggio in Spagna - Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli per i Minorenni la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un fermo ... msn.com

Spari in piazza Carolina, minorenne preso in aeroporto: tornava dalla Spagna. È l’ottavo fermo - La Polizia ha eseguito il fermo per l'ottavo indagato per gli spari del 12 dicembre in piazza Carolina, a Napoli; complessivamente sono stati fermati 8 ... fanpage.it

Spari in piazza Carolina: 4 fermati, scontri tra giovanissimi dei Quartieri e del Pallonetto - Quattro giovanissimi, tra cui 3 minorenni, sono stati fermati per gli spari di dicembre in piazza Carolina: sarebbe stato un botta e risposta tra gruppi ... fanpage.it

Napoli, quattro fermi per gli spari a piazza Carolina: tre sono minori Spari in pieno centro a Napoli: quattro persone fermate, tre sono minorenni. È la svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta la notte tra l’11 e il 12 dicembre scorsi a piazza Carolina, a due facebook

Attendo manifestazione di piazza a sostegno dell libertà dell’Iran contro il Regime. Iran, spari sulla folla. Il procuratore: “Rischio di pena di morte per tutti i manifestanti” - la Repubblica x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.