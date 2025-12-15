In piazza Carolina a Napoli, vicino a piazza del Plebiscito e alla Prefettura, saranno istituiti presidi fissi delle forze dell’ordine a seguito di recenti episodi di sparatoria. La misura mira a garantire maggiore sicurezza e controllo del territorio, rafforzando la presenza delle forze di polizia nella zona centrale della città.

Spari in piazza Carolina, disposti presidi fissi forze polizia

Tempo di lettura: < 1 minuto In piazza Carolina, a Napoli, a due passi da piazza del Plebiscito e dal palazzo della Prefettura, ci sarà la vigilanza fissa da parte delle forze dell’ordine. Una pattuglia dell’Esercito (nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’) sarà in piazza Trieste e Trento. Lo ha deciso il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunito nel pomeriggio di oggi. Nei giorni scorsi in piazza Carolina sono stati rinvenuti alcuni bossoli sul selciato. Le indagini sono state avviate immediatamente. La zona è già coperta da un impianto di videosorveglianza. Anteprima24.it

