Napoli spari in piazza Carolina Prefetto | Intensificati i controlli

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, in piazza Carolina, si sono verificati alcuni spari, attirando l'attenzione delle autorità. La Prefettura ha annunciato un rafforzamento dei controlli e sta monitorando attentamente l'evolversi delle indagini condotte dalla polizia di stato, per fare luce sull'accaduto.

La Prefettura di Napoli sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle indagini avviate dalla polizia di stato a seguito della segnalazione di colpi di arma da fuoco esplosi nella. Ilmattino.it

