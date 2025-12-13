Napoli spari in piazza Carolina Prefetto | Intensificati i controlli

A Napoli, in piazza Carolina, si sono verificati alcuni spari, attirando l'attenzione delle autorità. La Prefettura ha annunciato un rafforzamento dei controlli e sta monitorando attentamente l'evolversi delle indagini condotte dalla polizia di stato, per fare luce sull'accaduto.

Napoli, la denuncia: “In nottata sparatoria in piazza Carolina. Bossoli a terra” - Secondo quanto denunciato, la scorsa notte ci sarebbe stata "una sparatoria a piazza Carolina, a pochi metri da Piazza del Plebiscito" ... 2anews.it

Spari al Plebiscito, paura nella notte: «Sono le babygang» Paura nella notte nel cuore di Napoli. Colpi di arma da fuoco sono stati segnalati a pochi passi da piazza del Plebiscito, in una delle aree più centrali e simboliche della città. È successo intorno alle du - facebook.com facebook

A Napoli spari nell'androne di un palazzo, nessun ferito. Esplosi almeno quattro proiettili, indagano i carabinieri #ANSA x.com

