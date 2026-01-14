Sparatoria a Chiaia | fermato l' ultimo minorenne ricercato

È stato fermato all'aeroporto di Capodichino, Napoli, l'ultimo minorenne ricercato per la sparatoria avvenuta in piazza Carolina tra l’11 e il 12 dicembre. Il giovane, di ritorno da un viaggio in Spagna, è stato individuato e fermato, chiudendo così il procedimento riguardante l'episodio di violenza. La vicenda ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale.

È stato fermato all'aeroporto di Capodichino, a Napoli, di ritorno da un viaggio in Spagna, l'ultimo minorenne ricercato per la sparatoria in piazza Carolina, a due passi dalla Prefettura di Napoli, avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 dicembre scorsi. La polizia ha dato esecuzione a un fermo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Fermato per un controllo, si scopre che è ricercato Leggi anche: Flori Paluçi ucciso a Durazzo. Era ricercato dai carabinieri per la sparatoria di Verna Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Spari a Napoli in piazza Carolina, in manette 4 babykiller: «Sono la nuova paranza». Sparatoria a Chiaia: fermato l'ultimo minorenne ricercato - È stato fermato all'aeroporto di Capodichino, a Napoli, di ritorno da un viaggio in Spagna, l'ultimo minorenne ricercato per la sparatoria in piazza Carolina, a due passi dalla Prefettura di Napoli, a ... napolitoday.it

Sparatoria a Napoli: fermato a Capodichino l'ultimo dei sette indagati - Minorenne è accusato tra l'altro di tentato omicidio aggravato in concorso con modalità mafiose ... rainews.it

Jhonny Percich, 19 anni, si è costituito al carcere di Secondigliano. È indagato per la sparatoria in zona Chiaia di dicembre. Leggi articolo completo https://cronacadinapoli.it/2026/01/napoli-sparatoria-di-piazza-carolina-si-e-costituito-jhonny-percich/utm_sou facebook

Napoli – Si è costituito nella notte nel carcere di Secondigliano, a Napoli, Jhonny Percich, per l’anagrafe Vincenzo Giovanni Percich Lucci, 19 anni uno dei tre maggiorenni indagati per la sparatoria avvenuta in zona Chiaia tra l’11 e il 12 dicembre scorsi, nel p x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.