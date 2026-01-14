Sparatoria a Chiaia | fermato l' ultimo minorenne ricercato

È stato fermato all'aeroporto di Capodichino, Napoli, l'ultimo minorenne ricercato per la sparatoria avvenuta in piazza Carolina tra l’11 e il 12 dicembre. Il giovane, di ritorno da un viaggio in Spagna, è stato individuato e fermato, chiudendo così il procedimento riguardante l'episodio di violenza. La vicenda ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale.

È stato fermato all'aeroporto di Capodichino, a Napoli, di ritorno da un viaggio in Spagna, l'ultimo minorenne ricercato per la sparatoria in piazza Carolina, a due passi dalla Prefettura di Napoli, avvenuta nella notte tra l'11 e il 12 dicembre scorsi. La polizia ha dato esecuzione a un fermo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

