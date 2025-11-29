Fermato per un controllo si scopre che è ricercato
Intorno alle 20.30 di giovedì 27 novembre gli operatori delle volanti, durante un servizio di pattugliamento nel centro storico, hanno fermato un 36enne di origini marocchine in vico Lavagna.A carico di quest'ultimo è emerso un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova per cumulo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L’arresto del diciassettenne fermato in piazza VIII Agosto dagli agenti in borghese della Polizia Locale non ha solo riportato l’attenzione su un episodio di cronaca, ma evidenzia anche un aspetto spesso sottovalutato: la sicurezza urbana e il controllo del territ - facebook.com Vai su Facebook
Fermato per un controllo, lo trovano con la patente non valida. In preda al panico l’uomo tenta di nascondere qualcosa, finirà in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Vai su X
Fermato per un controllo, scopre di avere falsa assicurazione - Viene fermato dai carabinieri di Fabriano (Ancona) per un normale controllo su strada e scopre di essere stato vittima della truffa della falsa assicurazione. Secondo ansa.it