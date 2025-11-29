Fermato per un controllo si scopre che è ricercato

Genovatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle 20.30 di giovedì 27 novembre gli operatori delle volanti, durante un servizio di pattugliamento nel centro storico, hanno fermato un 36enne di origini marocchine in vico Lavagna.A carico di quest'ultimo è emerso un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova per cumulo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

