Flori Paluçi ucciso a Durazzo Era ricercato dai carabinieri per la sparatoria di Verna

Il suo nome era già noto nella zona dell’Altotevere, poiché tra i principali sospettati della sparatoria avvenuta davanti al bar di Verna nella sera del 19 giugno scorso quando vennero ferite in modo serio due persone. Flori Paluçi, 33 anni, per un periodo aveva vissuto tra Città di Castello e Umbertide da dove però era di fatto ‘sparito’ proprio a seguito della sparatoria di Verna: da quel giorno si persero le sue tracce. Il suo volto è balzato di nuovo alle cronache nella notte tra il 21 e 22 ottobre quando, al termine di una sparatoria avvenuta davanti a un bar, stavolta a Durazzo, è stato ucciso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

