Sottopasso della metro allagato al Parco Arbostella | ci pensa la Protezione Civile riaperto il tunnel

Da salernotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sottopasso della metro al Parco Arbostella, chiuso a causa delle intense piogge, è stato riaperto dopo l’intervento della Protezione Civile di Salerno. Questa operazione ha permesso di ripristinare la normale circolazione e di ridurre i disagi per cittadini e pendolari. La squadra di volontari ha lavorato per garantire la sicurezza e la riapertura del tunnel, contribuendo a ripristinare la viabilità nel quartiere.

Disagi terminati, per viaggiatori e cittadini: stamattina, i volontari del Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno sono entrati in azione al Parco Arbostella per via del sottopasso della metropolitana allagato e chiuso, a causa del maltempo dei giorni scorsi. Il tunnel, dunque, è stato. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sottopasso allagato all'Arbostella, segnalazione a Salerno Mobilità: l’intervento di Avella (Psi)

Leggi anche: Traffico ancora in tilt. Dal sottopasso allagato al camion incastrato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sottopasso allagato, i vigili del fuoco salvano un automobilista salito sul tetto dell'auto - Le intense precipitazioni che si sono registrate in Lombardia nella giornata di giovedì 28 agosto hanno causato l'allagamento di diversi sottopassi. rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.