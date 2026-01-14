Sottopasso della metro allagato al Parco Arbostella | ci pensa la Protezione Civile riaperto il tunnel

Il sottopasso della metro al Parco Arbostella, chiuso a causa delle intense piogge, è stato riaperto dopo l’intervento della Protezione Civile di Salerno. Questa operazione ha permesso di ripristinare la normale circolazione e di ridurre i disagi per cittadini e pendolari. La squadra di volontari ha lavorato per garantire la sicurezza e la riapertura del tunnel, contribuendo a ripristinare la viabilità nel quartiere.

Disagi terminati, per viaggiatori e cittadini: stamattina, i volontari del Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno sono entrati in azione al Parco Arbostella per via del sottopasso della metropolitana allagato e chiuso, a causa del maltempo dei giorni scorsi. Il tunnel, dunque, è stato.

