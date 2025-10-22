Traffico ancora in tilt Dal sottopasso allagato al camion incastrato

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ tornata la pioggia, anche battente, dalle prime luci dell’alba fino a metà mattinata, e il traffico è andato subito in tilt. Due le problematiche principali: per la città, come da tradizione si fa per dire, l’allagamento dopo pochi minuti di pioggia del sottopasso del ponte Europa sul raccordo. Per i collegamenti verso il centro ma su scala provinciale, incolonnamenti infiniti e traffico bloccato lungo la Regionale 435 Lucchese a causa dell’ennesimo mezzo pesante che si è bloccato nel tentativo di immettersi nella strada che porta verso Nievole e Avaglio, all’interno dell’abitato di Ponte di Serravalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

traffico ancora in tilt dal sottopasso allagato al camion incastrato

© Lanazione.it - Traffico ancora in tilt. Dal sottopasso allagato al camion incastrato

Argomenti simili trattati di recente

traffico tilt sottopasso allagatoTraffico ancora in tilt. Dal sottopasso allagato al camion incastrato - Lucchese intasata per l’autoarticolato che non è riuscito nella manovra. Segnala lanazione.it

traffico tilt sottopasso allagatoMaltempo a Genova, voli dirottati per scarsa visibilità. Sottopassi allagati a Brin e a San Benigno - La polizia locale ha chiuso al transito anche il sottopasso di via Milano della zona di San Benigno, con possibili ripercussioni sulla viabilità cittadina. Come scrive primocanale.it

traffico tilt sottopasso allagatoDisagi maltempo a Bari: allagato sottopasso di via Bruno Buozzi -  Le piogge, abbattutesi incessantemente nella notte hanno mandato in tilt il traffico cittadino. Scrive trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Tilt Sottopasso Allagato