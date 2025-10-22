Traffico ancora in tilt Dal sottopasso allagato al camion incastrato
E’ tornata la pioggia, anche battente, dalle prime luci dell’alba fino a metà mattinata, e il traffico è andato subito in tilt. Due le problematiche principali: per la città, come da tradizione si fa per dire, l’allagamento dopo pochi minuti di pioggia del sottopasso del ponte Europa sul raccordo. Per i collegamenti verso il centro ma su scala provinciale, incolonnamenti infiniti e traffico bloccato lungo la Regionale 435 Lucchese a causa dell’ennesimo mezzo pesante che si è bloccato nel tentativo di immettersi nella strada che porta verso Nievole e Avaglio, all’interno dell’abitato di Ponte di Serravalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it
