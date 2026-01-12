Sottopasso allagato all' Arbostella segnalazione a Salerno Mobilità | l’intervento di Avella Psi

Da ieri mattina, il sottopasso pedonale dell'Arbostella a Salerno è stato chiuso a causa di un allagamento, causando disagi ai cittadini. Salerno Mobilità ha ricevuto la segnalazione, e l’intervento di Avella (Psi) è stato avviato per risolvere la situazione. La criticità evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza e la mobilità nel quartiere.

Disagi da ieri mattina per la chiusura del sottopasso pedonale dell'Arbostella che risulta allagato. Una situazione che ha spinto alcuni cittadini a segnalare il problema al Comune. Parla Avella Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale del Psi Rino Avella, che ha chiarito di aver. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Caos traffico per le Luci, Avella (Psi): "Salerno allo sbando, cosa fa la Giunta? Leggi anche: Rione Gelso, Avella (Psi): "Venga ripristinato il servizio di spazzamento" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sottopassi allagati, strade inondate e tre incidenti stradali: i danni del maltempo a Bergamo - La polizia locale e la protezione civile hanno gestito le criticità in città: un cedimento nel cantiere Teb ha portato all’attivazione delle pompe idrovore Bergamo. bergamonews.it Sottopasso allagato. Summit Rfi e Comune: "Fondi dalla Regione per le fognature" - E’ piovuto, non solo dal cielo, ma anche dalle bocche dei cittadini con critiche, ormai esasperati da un sottopasso della stazione ferroviaria che ogni volta che piove, finisce sott’acqua. lanazione.it Sottopasso Olbia allagato per acquazzone, automobilista salvato - Un automobilista è rimasto bloccato con la sua vettura all'interno del sottopasso di via Amba Alagi a Olbia, allagato nelle ultime ore a seguito delle abbondanti precipitazioni che stanno interessando ... ansa.it Pesaro, a scuola con la neve (e con il sottopasso allagato). Il bilancio dei presidi degli istituti superiori: «Assente in classe uno studente su 4» - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.