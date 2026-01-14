Sorteggio Australian Open 2026 Jannik Sinner | chi sperare e chi evitare dai quarti alla finale

Il sorteggio degli Australian Open 2026 si terrà giovedì 15 gennaio a Melbourne, alle 04:30 italiane. L’evento definirà il percorso dei partecipanti, dalle prime fasi fino alle finali, influenzando le possibilità di ciascun atleta. In questa occasione, sarà possibile individuare le avversarie e gli avversari più favorevoli o da evitare per i principali protagonisti del torneo, tra cui Jannik Sinner.

Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 04:30 italiane (14:30 locali), a Melbourne andrà in scena il sorteggio del tabellone principale maschile e femminile degli Australian Open 2026. Con il main draw del primo Slam dell’anno prenderà ufficialmente forma il torneo, e grande attenzione sarà rivolta a Jannik Sinner, che si presenterà al via da campione in carica, avendo vinto le ultime due edizioni. In questo approfondimento analizziamo il regolamento del sorteggio, le teste di serie, e soprattutto chi potrebbe incontrare Jannik Sinner dai quarti di finale alla finale, individuando gli avversari da sperare e quelli da evitare. 🔗 Leggi su Oasport.it

