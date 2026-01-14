Sorpreso a rovistare all' interno di un' auto | 35enne denunciato

Un uomo di 35 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto in via Metastasio, Tremestieri. L’intervento tempestivo dei carabinieri di Gravina di Catania, allertati da un residente, ha impedito il furto. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la sicurezza del territorio.

