Sorpreso a rovistare all' interno di un' auto | 35enne denunciato
Un uomo di 35 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto in via Metastasio, Tremestieri. L’intervento tempestivo dei carabinieri di Gravina di Catania, allertati da un residente, ha impedito il furto. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la sicurezza del territorio.
Un tentativo di furto su autovettura è stato sventato in via Metastasio, a Tremestieri, grazie alla segnalazione di un residente e al rapido intervento dei carabinieri della compagnia di Gravina di Catania.Il proprietario del veicolo, insospettito da rumori provenienti dalla strada, ha sorpreso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
