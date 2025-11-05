Sorpreso a rubare all' interno di un' auto ladro recidivo arrestato dalla polizia

Un 41enne senza fissa dimora è stato arrestato dalla polizia mentre rovistava all’interno di un automobile parcheggiata tra via Fischetti e corso Martiri della Libertà. Il tentativo dell'uomo però, non è andato in porto perché è stato bloccato dagli agenti della squadra volanti. Non appena si è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

