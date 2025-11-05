Sorpreso a rubare all' interno di un' auto ladro recidivo arrestato dalla polizia

Cataniatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 41enne senza fissa dimora è stato arrestato dalla polizia mentre rovistava all’interno di un automobile parcheggiata tra via Fischetti e corso Martiri della Libertà. Il tentativo dell'uomo però, non è andato in porto perché è stato bloccato dagli agenti della squadra volanti. Non appena si è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sorpreso rubare interno autoCatania, sorpreso a rubare in un’auto: fermato e arrestato dalla polizia - Nei giorni scorsi, la stessa persona era già stata fermata e denunciata per una serie di atti vandalici compiuti contro alcune auto parcheggiate in via Archimede a Catania. Scrive ilsicilia.it

Catania, già noto per i danni alle auto in sosta: arrestato - CATANIA – È stato sorpreso mentre armeggiava su un’auto in sosta e, per questo, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Da livesicilia.it

sorpreso rubare interno autoFirenze, 30enne tenta di rubare nelle auto e usa la copertura di un tombino per spaccare i vetri - Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Firenze per tentato furto aggravato: sorpreso a forzare auto in via Fiume usando un tombino. Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sorpreso Rubare Interno Auto