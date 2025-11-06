Catania 41enne sorpreso a rovistare in un’auto in sosta | arresto in flagranza dopo il caos in via Fischetti

Notizie.virgilio.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un senegalese di 41 anni è stato arrestato a Catania per tentato furto aggravato su un'auto in sosta. Decisivo l'intervento della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

