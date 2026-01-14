Sono 388 milioni i cristiani perseguitati nel mondo al Senato il report World Watch List 2026 Delmastro | l’Occidente chiude gli occhi

Il report World Watch List 2026 evidenzia come quasi 400 milioni di cristiani nel mondo siano soggetti a persecuzioni e discriminazioni. Presentato oggi al Senato da Porte aperte Italia, organismo che dal 1950 si impegna a supportare le comunità cristiane oppresse, il documento invita a riflettere sulla realtà di molte persone che vivono in condizioni di oppressione, mentre l’Occidente sembra spesso chiudere gli occhi di fronte a queste situazioni.

Riflettori accesi sui quasi 400 milioni di cristiani perseguitati nel mondo. Numeri impressionanti quelli contenuti nel report World Watch List 2026, presentato oggi al Senato da Porte aperte Italia, un’organizzazione internazionale che fin dagli anni 50 si occupa di sostenere i cristiani nei vari contesti di discriminazione e oppressione. Sono oltre 388 milioni i cristiani che subiscono discriminazioni o violenze, circa uno su sette a livello globale. Di questi, 201 milioni sono donne e bambine, mentre 110 milioni sono minori di 15 anni. Ben 15 nazioni presentano un livello di persecuzione “estremo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

