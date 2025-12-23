La Conferenza dei vescovi Cattolici dell’India (Cbci) ha condannato l'”allarmante” crescita degli attacchi ai cristiani in vari stati del paese nelle ultime settimane. In un comunicato reso noto oggi, i vescovi affermano che “vari incidenti, che hanno avuto come target gruppi di fedeli riuniti per cori natalizi o che pregavano nelle chiese, hanno messo a rischio il diritto a vivere e professare la propria religione senza timore”. Mentre in Nigeria sono stati finalmente liberati gli studenti rapiti in una scuola cattolica. Il video incriminato. I vescovi si dichiarano “particolarmente colpiti” da un video, che ha avuto ampia circolazione sui social indiani: filmato nel Madhya Pradesh, mostra una disabile soggetta a molestie da parte di Anju Bhargava, vice presidente locale del Bjp, il partito del premier, durante una funzione religiosa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cristiani perseguitati nel mondo: in India l’allarme dei vescovi. In Nigeria liberati 130 studenti

