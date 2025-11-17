Leone XIV ruggisce in difesa dei cristiani perseguitati nel mondo | Testimoni di verità

Era ora che un Papa parlasse delle persecuzioni contro i cristiani nel mondo. Era evidente che Francesco avesse più a cuore i migranti (spesso musulmani) e che le vessazioni subite dai cristiani non rientrassero fra le sue priorità. Leone XIV invece rimarca l’ennesima differenza con il predecessore e torna su questo tema doloroso e urgente, una realtà che attraversa continenti. All’Angelus del 16 novembre, il Pontefice ha ricordato che la repressione non si manifesta soltanto con violenze e armi, ma anche con strumenti più raffinati e insidiosi: «La persecuzione dei cristiani non accade solo con le armi e i maltrattamenti, ma anche con le parole, attraverso la menzogna e la manipolazione ideologica». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Leone XIV ruggisce in difesa dei cristiani perseguitati nel mondo: «Testimoni di verità»

