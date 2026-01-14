Solo 5 anni al bengalese che ha messo incinta una bambina I giudici | era consenziente

Un uomo bengalese di 29 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni, rimasta incinta e successivamente sottoposta a aborto. I giudici hanno stabilito che l’atto fosse stato consensuale, una decisione che ha suscitato molte riflessioni sulla tutela dei minori e sulla giustizia.

Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni per atti sessuali con una bambina di 10 anni, che è rimasta incinta ed è stata sottoposta ad aborto. Per il gup del Tribunale di Brescia non sarebbe stata violenza sessuale e per questo ha riqualificato il reato da violenza sessuale aggravata commessa ai danni di un minore ad atti sessuali con minorenne. Il fatto è avvenuto nell'estate 2024 nel centro migranti di San Colombano in Val Trompia. Il 29enne, che è in carcere dall'ottobre del 2024, ha ottenuto la possibilità di essere processato con rito abbreviato. La sentenza ha suscitato non poche polemiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Solo 5 anni al bengalese che ha messo incinta una bambina. I giudici: era consenziente Leggi anche: “Atti sessuali” con bambina di 10 anni che rimase incinta, bengalese condannato a 5 anni Leggi anche: Uomo di 52 anni fa sesso con una ragazzina, due volte a settimana. Assolto: "Lei era consenziente, gli ha scritto 'tu sei mio'" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sesso con una bimba di 10 anni, bengalese condannato a 5 anni; Sesso con una bambina di dieci anni (che rimase incinta) nel centro di accoglienza: condannato a 5 anni; Atti sessuali con una bimba (che resta incinta): condannato a 5 anni di carcere; Atti sessuali con una bimba di 10 anni al centro migranti di Collio: condannato a 5 anni. Il procuratore capo: «Valuteremo se fare appello». Bengalese mette incinta una bimba di dieci anni. I giudici: era consenziente - Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni per atti sessuali con una bambina di 10 anni, che è rimasta incinta ed è stata sottoposta ad aborto. msn.com

Stuprò bambina in Valtrompia, Lega: solo 5 anni di condanna, non è giustizia - “Il richiedente asilo bengalese che in Valtrompia ha stuprato una bambina di 10 anni, rimasta poi incinta, è stato condannato con rito abbreviato a soli 5 ... bsnews.it

Violentò una bambina nel centro migranti, condannato a 5 anni - I fatti erano accaduti all’interno di un ex albergo di Collio, in Valtrompia, che in quel periodo accoglieva persone richiedenti asilo: la bimba era rimasta incinta ... giornaledibrescia.it

@giornaledibrescia #Collio | La gup del tribunale di Brescia ha condannato a 5 anni di reclusione il 29enne bengalese che nell’estate del 2024 aveva avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni. I fatti erano accaduti all’interno di un ex albergo di Colli - facebook.com facebook

È morta a 80 anni Khaleda Zia, prima ministra del Bangladesh per tre mandati x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.