Uomo di 52 anni fa sesso con una ragazzina due volte a settimana Assolto | Lei era consenziente gli ha scritto ' tu sei mio'

Un uomo di 52 anni è stato assolto dall'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una ragazzina, con cui si incontrava due volte a settimana. La difesa ha sostenuto che i rapporti erano consensuali, evidenziando i messaggi della vittima. L'accusa, che aveva richiesto una condanna a otto anni, non ha trovato riscontro nella sentenza.

L'accusa, sostenuta dal pubblico ministero Giovanni Zorzi, aveva chiesto una condanna a otto anni per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Ma per la giudice il reato non sussiste. Il tribunale di Venezia ha assolto un uomo di 57 anni dall'accusa di violenza sessuale nei.

