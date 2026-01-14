Soldi in cambio del voto Rosa Barone teste-chiave nel processo ai Maffei | Era risaputo e diventato un tam-tam

Si apre il procedimento giudiziario sulla presunta compravendita di voti a Foggia, legata alle elezioni comunali del 2019 e regionali del 2020. Rosa Barone, testimone chiave, ha dichiarato che la questione era nota e diffusamente discussa. Il processo si concentra su accuse di corruzione elettorale, evidenziando un fenomeno che aveva già suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.

Entra nel vivo il processo sulla presunta compravendita di voti avvenuta a Foggia per le consultazioni elettorali delle Comunali 2019 e Regionali 2020. Il procedimento vede come imputati Ludovico Maffei e suo figlio Danilo, ex consigliere comunale di centrodestra, insieme ad altre 20 persone.

