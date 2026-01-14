Smog proseguono fino a venerdì 16 le misure emergenziali in provincia di Modena
Fino a venerdì 16 gennaio, nella provincia di Modena rimangono in vigore le misure emergenziali per la qualità dell'aria. La decisione di prolungare il provvedimento è stata presa da Arpae, in risposta alle previsioni di superamento dei limiti giornalieri delle PM10. Queste misure mirano a ridurre l'inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica, in attesa di condizioni meteorologiche favorevoli al miglioramento della qualità dell'aria.
Proseguono fino a venerdì 16 gennaio, compreso, le misure emergenziali nella Provincia di Modena. Il prolungamento del provvedimento è stato deciso da Arpae sulla base delle previsioni di superamento del valore limite giornaliero delle PM10. Il raggiungimento del livello di allerta è segnalato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Smog, tornano in vigore le misure emergenziali
Leggi anche: Allerta smog, tornano in vigore le misure emergenziali
Smog, divieti confermati fino a martedì - Proseguono fino a martedì compreso (prossimo giorno di controllo) le misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale che limitano la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i ... ilrestodelcarlino.it
ALLERTA SMOG... fino a lunedì 22 dicembre 2025 Proseguono le misure emergenziali per la qualità dell’aria nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna Bollettino https://www.arpae.it/it/temi-a facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.