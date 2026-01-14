Smog proseguono fino a venerdì 16 le misure emergenziali in provincia di Modena

Fino a venerdì 16 gennaio, nella provincia di Modena rimangono in vigore le misure emergenziali per la qualità dell'aria. La decisione di prolungare il provvedimento è stata presa da Arpae, in risposta alle previsioni di superamento dei limiti giornalieri delle PM10. Queste misure mirano a ridurre l'inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica, in attesa di condizioni meteorologiche favorevoli al miglioramento della qualità dell'aria.

