Smog tornano in vigore le misure emergenziali
A Modena tornano in vigore le misure emergenziali antismog, valide fino a domani. La circolazione dei veicoli più inquinanti, come i diesel Euro 5 e i mezzi aderenti al sistema Move-In, sarà limitata. Inoltre, è vietato lo spandimento di liquami nel territorio comunale, salvo interventi di interramento immediato o iniezione diretta al suolo. Queste misure mirano a ridurre l'inquinamento atmosferico durante le condizioni di emergenza.
Da oggi tornano in vigore a Modena le misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale: fino a domani compreso sarà limitata, quindi, la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5 e i mezzi aderenti al sistema Move-In, ed è previsto in tutto il territorio comunale il divieto di spandimento liquami, fatta eccezione per lo spandimento effettuato con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Nel dettaglio, l’attivazione delle misure emergenziali è decisa da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle PM10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
