Allerta smog tornano in vigore le misure emergenziali

Da sabato 3 gennaio a Modena entreranno in vigore le misure emergenziali previste dalla manovra antismog regionale. Fino a lunedì 5 gennaio, sarà limitata la circolazione dei veicoli più inquinanti, inclusi i diesel Euro 5 e i mezzi aderenti al sistema Move-In. Queste restrizioni sono adottate per ridurre l’inquinamento atmosferico e tutelare la qualità dell’aria in città.

