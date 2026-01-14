Qualità dell' aria previsioni di pm10 in crescita | due giorni di misure emergenziali

Da giovedì scattano le misure emergenziali antismog, valide fino a venerdì, a causa dell’aumento delle concentrazioni di PM10 e della qualità dell’aria in deterioramento. Queste misure temporanee sono state adottate per limitare l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica, in risposta alle previsioni di un ulteriore incremento delle polveri sottili nei prossimi giorni.

Entrano in vigore da giovedì, fino al successivo giorno di controllo compreso (previsto per venerdì) le misure emergenziali antismog. Il bollettino Arpae di mercoledì (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì, individuati quali giorni di controllo) ha infatti messo in evidenzia una.

L’ARIA DI ROMA, CONSUNTIVO A FINE 2025 - Il 2025 conferma il trend positivo della qualità dell’aria a Roma almeno limitando l’analisi alle sole PM10, così come sono misurate dall’ Agenzia regionale protezione ambientale ( Arpa) del Lazio. opinione.it

Qualità dell’aria, ad Ancona quadro positivo per PM10, PM2,5 e NO2 ma il problema d’estate è l’ozono facebook

