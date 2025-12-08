Inquinamento in Cina la qualità dell’aria è migliorata ma non per tutti

Si parla molto del miglioramento della qualità dell’aria cinese, ma i dati indicano più che altro che l’inquinamento si è spostato. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Inquinamento in Cina, la qualità dell’aria è migliorata ma non per tutti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Negli ultimi vent’anni la Cina ha avviato politiche significative dal punto di vista ambientale. Il 25% dell’espansione della vegetazione mondiale arriva dalla Cina. Gli investimenti nelle energie rinnovabili cinesi hanno superato di gran lunga quelli di qualsiasi a - facebook.com Vai su Facebook

Come la Cina è diventato il Paese più inquinante del mondo. E ora è al suo picco - Da sola rappresenta quasi un terzo delle emissioni globali e gran parte dei motivi sono da cercare nella crescita economica. tg24.sky.it scrive

Clima, record di inquinamento in nordest Cina: colpa del carbone - Una spessa nube di smog tossico, oltre 50 volte i limiti raccomandati per la salute, ha ricoperto il nordest della Cina, in quello che sembra il peggior 'attacco di ... Da notizie.tiscali.it

Cina: contro inquinamento, no a barbecue - Divieto di effettuare i barbecuein Cina nelle aree urbane densamente popolate perl'inquinamento. ilsecoloxix.it scrive